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      Мир не может и не должен забыть, — президент Эстонии о захваченном Крыме

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      Президент Эстонии напомнила миру о захваченном Крыме
      Президент Эстонии напомнила миру о захваченном Крыме / Фото из открытых источников

      Международное сообщество не может забывать об агрессии России в Украине. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мир помнить о захвате украинского Крыма.

      О пятую годовщине аннексии украинского Крыма Россией она напомнила на своей странице в Twitter.

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      "Не все дни стоят того, чтобы их праздновать так, как их следует помнить. Сегодня 5 лет с незаконной аннексии украинского Крыма Россией. Международное сообщество не может и не должно это забыть", – написала Кальюлайд с хэштегом #SlavaUkraini.

      Отметим, в ряде стран прошли акции, посвященные пятой годовщине оккупации Крыма.

      В частности, в Берлине украинские активисты, работники дипломатической миссии, а также единомышленники из Польши, Чехии и Германии говорили, что Европе нельзя позволить забыть о незаконной аннексии Крыма и о российской агрессии на востоке Украины.

      "Останови монстра" также призвали в Стамбуле – там участники акции под крымско-татарскими, украинскими и турецкими флагами требовали деоккупации полуострова и освобождения Россией всех незаконно заключенных украинцев.

      Одиночные пикеты прошли даже в России. В Санкт-Петербурге участники пришли с плакатами "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист".

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      Теги: Украина – Россия Аннексия Крыма Новости политики Новости Крыма Эстония
      Источник: 24 канал
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