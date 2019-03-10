Мир не может и не должен забыть, — президент Эстонии о захваченном Крыме

Международное сообщество не может забывать об агрессии России в Украине. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мир помнить о захвате украинского Крыма.

О пятую годовщине аннексии украинского Крыма Россией она напомнила на своей странице в Twitter.

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"Не все дни стоят того, чтобы их праздновать так, как их следует помнить. Сегодня 5 лет с незаконной аннексии украинского Крыма Россией. Международное сообщество не может и не должно это забыть", – написала Кальюлайд с хэштегом #SlavaUkraini.

Not all days are worth to celebrate the more so to remember. Today 5 years since illegal annexation of #Crimea #Ukraine by #Russia. International community cannot & must not forget it. #SlavaUkraini — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 10 березня 2019 р.

Отметим, в ряде стран прошли акции, посвященные пятой годовщине оккупации Крыма.

В частности, в Берлине украинские активисты, работники дипломатической миссии, а также единомышленники из Польши, Чехии и Германии говорили, что Европе нельзя позволить забыть о незаконной аннексии Крыма и о российской агрессии на востоке Украины.

"Останови монстра" также призвали в Стамбуле – там участники акции под крымско-татарскими, украинскими и турецкими флагами требовали деоккупации полуострова и освобождения Россией всех незаконно заключенных украинцев.

Одиночные пикеты прошли даже в России. В Санкт-Петербурге участники пришли с плакатами "Крым – не мой! Крым – это Украина" и "Путин – международный террорист".