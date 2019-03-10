Світ не може і не має забути, – президент Естонії про захоплений Крим

Міжнародна спільнота не може забувати про агресію Росії в Україні. Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала світ пам'ятати про захоплення українського Криму.

Про п'яту річницю анексії українського Криму Росією вона нагадала на своїй сторінці у Twitter.

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"Не всі дні варті того, аби їх святкувати настільки, наскільки їх варто пам'ятати. Сьогодні 5 років з незаконної анексії українського Криму Росією. Міжнародна спільнота не може і не має це забути", – написала Кальюлайд з хештегом #SlavaUkraini.

Not all days are worth to celebrate the more so to remember. Today 5 years since illegal annexation of #Crimea #Ukraine by #Russia. International community cannot & must not forget it. #SlavaUkraini — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 10 березня 2019 р.

Зазначимо, у низці країн відбулися акції, присвячені п'ятій річниці окупації Криму.

Зокрема, у Берліні українські активісти, працівники дипломатичної місії, а також однодумці з Польщі, Чехії і Німеччини наголошували, що Європі не можна дозволити забути про незаконну анексію Криму та про російську агресію на сході України.

"Зупини монстра" також закликали у Стамбулі – там учасники акції під кримськотатарськими, українськими та турецькими прапорами вимагали деокупації півострова та звільнення Росією всіх незаконно ув’язнених українців.



Поодинокі пікети пройшли навіть у Росії. У Санкт-Петербурзі учасники прийшли із плакатами "Крим – не мій! Крим – це Україна" і "Путін – міжнародний терорист".