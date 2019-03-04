Анексії Криму: чому не було команди стріляти по "зелених чоловічках"

Анексія Криму була неминуча – так, імовірно, напишуть у нових українських підручниках з історії. Журналіст 24 каналу поспілкувався з політиками, які 28 лютого 2014 року на історичному засіданні РНБО вирішували, що робити з "зеленими чоловічками". Чи могло все завершитись по-іншому – читайте у матеріалі.

В очікуванні воєнного стану

У 2014 році військові, яких весна заскочила в Криму, чекали наказу. 28 лютого в Києві екстрено зібралась Рада нацбезпеки та оборони.

З якими проблемами стикаються кримчани після анексії півострова – читайте у матеріалі 24 каналу

"На той час були усі підстави для введення воєнного стану. Проти цієї позиції виступили деякі члени Ради нацбезпеки. Були різні мотиви з цього приводу, здебільшого політичного характеру", – пояснив виконувач обов'язків генпрокурора і член РНБО у 2014 році Олег Махніцький.

За введення воєнного стану проголосував лише один член Ради – тимчасовий президент Олександр Турчинов.

Оголошення воєнного стану воно б допомогло мені безумовно. Це заборона політичної активності, страйків, якоїсь протидії. Це можливість конфіскувати на користь держави будь-який ресурс. Це безумовно дало б більше можливостей нам для оборони,

– заявив виконувач обов'язків президента України у 2014 році Олександр Турчинов.

Турчинова ніхто не підтримав. Боялись усі різного:

• спровокувати повномасштабне вторгнення росіян;

• наділити новоспеченого тимчасового президента необмеженими повноваженнями;

• поставити під питання проведення виборів в країні, в якій панував вакуум влади.

Поява "зелених чоловічків"

А над півостровом вже літали чужі гвинтокрили. На вулицях з'явились перші "зелені чоловічки". Без наказів з Києва українські військові почувались розгубленими. Окрім фрази "хлопці тримайтесь, не пускайте на територію частин", більше вказівок не було. "Хлопці тримались" скільки могли. Масово здаватись українські частини почали лише після референдуму в середині березня.



"Зелені чоловічки" під час анексії Криму / фото bbc.com

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Увесь особовий склад частин та підрозділів, які дислокувались в Криму залишався вірним народу України. І якби українські військові отримали наказ, то мали змогу виконати відповідний перелік завдань пов'язаних з блокуванням. У разі необхідності знищенням сил та засобів, які на той момент вважалися незаконними збройними формуваннями,

– зазначив начальник Кримського регіонального медіа-центру Міноборони Владислав Селезньов.



Українські військові чекали наказу з Києва

Анексія Криму

Ведення воєнного стану розв'язало б руки українським Збройним силам. І автоматично вивело за рамки закону усіх, хто наважувався чинити супротив тоді ще українській владі. А щоб це не завадило достроковим виборам, вводити його можна було лише в Криму. Але час було втрачено. Росіяни взяли все, що змогли.



Воєнний стан розв'язав би руки ЗСУ

Ми там на місці бачили багато імпровізації. Ми бачили, що росіяни не готові були на якусь серйозну конфронтацію. Вони взяли те, що могли взяти тоді,

– пригадав журналіст Костянтин Реуцький.

Не зустрівши опору в Криму, Кремль спробував повторити кримський сценарій на українському Сході. І тільки рішучий опір місцевих активістів, добровольців та волонтерів зміг переломити хід подій та зупинити подальше розповзання країною "сепаратистських" рухів, які придумали, підігрівали та спонсорували в Кремлі.