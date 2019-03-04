Аннексия Крыма: почему не было команды стрелять по "зеленым человечкам"

Аннексия Крыма была неизбежна – так, вероятно, напишут в новых украинских учебниках по истории. Журналист 24 канала пообщался с политиками, которые 28 февраля 2014 года на историческом заседании СНБО решали, что делать с "зелеными человечками". Могло ли все закончиться по-другому – читайте в материале.

В ожидании военного положения

В 2014 году военные, которых весна застала в Крыму, ждали приказа. 28 февраля в Киеве экстренно собрался Совет нацбезопасности и обороны.

С какими проблемами сталкиваются крымчане после аннексии полуострова читайте в материале 24 канала

"В то время были все основания для введения военного положения. Против этой позиции выступили некоторые члены Совета нацбезопасности. Были разные мотивы по этому поводу, в основном политического характера", – пояснил исполняющий обязанности генпрокурора и член СНБО в 2014 году Олег Махницкий.

За введение военного положения проголосовал только один член Совета – временный президент Александр Турчинов.

Объявление военного положения, оно бы помогло мне безусловно. Это запрет политической активности, забастовок, какого-то противодействия. Это возможность конфисковать в пользу государства любой ресурс. Это безусловно дало бы больше возможностей нам для обороны,

– заявил исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов.

Турчинова никто не поддержал. Боялись все разного:

• спровоцировать полномасштабное вторжение россиян;

• наделить новоиспеченного временного президента неограниченными полномочиями;

• поставить под вопрос проведение выборов в стране, в которой царил вакуум власти.

Появление "зеленых человечков"

А над полуостровом уже летали чужие вертолеты. На улицах появились первые "зеленые человечки". Без приказов из Киева украинские военные чувствовали себя растерянными. Кроме фразы "ребята, держитесь, не пускайте на территорию частей", больше указаний не было. Ребята держались сколько могли. Массово сдаваться украинские части начали только после референдума в середине марта.



"Зеленые человечки" во время аннексии Крыма / фото bbc.com

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Весь личный состав частей и подразделений, которые дислоцировались в Крыму, оставался верным народу Украины. И если бы украинские военные получили приказ, то имели возможность выполнить соответствующий перечень задач, связанных с блокированием. В случае необходимости уничтожением сил и средств, которые на тот момент считались незаконными вооруженными формированиями,

– отметил начальник Крымского регионального медиа-центра Минобороны Владислав Селезнев.



Украинские военные ждали приказа из Киева

Аннексия Крыма

Ведение военного положения развязало бы руки украинским Вооруженным силам. И автоматически вывело бы за рамки закона всех, кто осмеливался оказать сопротивление тогда еще украинской власти. А чтобы это не помешало досрочным выборам, вводить его можно было только в Крыму. Но время было потеряно. Россияне взяли все, что смогли.



Военное положение развязало бы руки ВСУ

Мы там на месте видели много импровизации. Мы видели, что россияне не готовы были на какую-то серьезную конфронтацию. Они взяли то, что могли взять тогда,

– вспомнил журналист Константин Реуцкий.

Не встретив сопротивления в Крыму, Кремль попытался повторить крымский сценарий на украинском Востоке. И только решительное сопротивление местных активистов, добровольцев и волонтеров смогло переломить ход событий и остановить дальнейшее расползание по стране "сепаратистских" движений, которые придумали, подогревали и спонсировали в Кремле.