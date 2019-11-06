На мировом форуме потроллили и высмеяли российских пропагандистов: видео

После выступления заместителя главного редактора Анны Белкиной на мировом форуме за демократию российский федеральный канал Russia Today подвергся троллингу. Высмеивание началось после замечаний о том, что именно российские пропагандисты начали говорить о негативном влиянии российской пропаганды.

Сама Анна Белкина объясняя, почему СМИ теряют доверие к гражданам, вспомнила негативные примеры освещения выборов в США в 2016 году и начале процедуры Brexit, сообщает "Укринформ".

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В ответ продюсер радио France Culture Кристин спросила, почему Белкина не упомянула пример российской пропагандистской машины. После этого зал охватили возгласы и аплодисменты, направленные против пропагандистки Russia Today.

После представители украинской делегации прервали очередную реплику Белкиной, поднялись со своих мест и начали выкрикивать, что "Мировой форум за демократию – не место для пропаганды".

Украинцев массово и громко поддерживали и другие участники мероприятия. В частности, когда украинская делегация спрашивала, почему организаторы пригласили обучать стандартам прессы и восстановлению доверия к новостям именно российского пропагандиста, который массово распространяет фейки по всему миру.

Троллинг российской делегации на мировом форуме: смотрите видео