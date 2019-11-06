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      На світовому форумі потролили і висміяли російських пропагандистів: відео

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      Російські пропагандисти зазнали тролінгу на світовому форумі
      Російські пропагандисти зазнали тролінгу на світовому форумі / ukrinform.ua

      Після виступу заступниці головного редактора Анни Бєлкіної на світовому форумі за демократію російський федеральний канал Russia Today піддався тролінгу. Висміювання почалося після зауважень про те, що саме російські пропагандисти почали говорити про негативний вплив російської пропаганди.

      Сама Анна Бєлкіна пояснюючи, чому ЗМІ втрачають довіру до громадян згадала негативні приклади висвітлення виборів у США у 2016 році та початок процедури Brexit, повідомляє "Укрінформ".

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      У відповідь продюсер радіо France Culture Крістін запитала, чому Бєлкіна не згадала приклад російської пропагандистської машини. Після цього залу охопили вигуки та аплодисменти, спрямовані проти пропагандистки Russia Today.

      Опісля представники української делегації перервали чергову репліку Бєлкіной, піднялися зі своїх місць та почали вигукувати, що "Світовий форум за демократію – не місце для пропаганди".

      Українців масово і гучно підтримували й інші учасники заходу. Зокрема, коли українська делегація запитувала, чому організатори запросили навчати стандартам преси та відновлення довіри до новин саме російського пропагандиста, який масово поширює фейки по всьому світу.

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      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Курйозні новини Новини Росії
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