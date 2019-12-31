В Естонії закрили російське пропагандистське інформагентство Sputnik: причина

Російське інформаційне агентство "Sputnik Естонія" призупинило роботу через звільнення усіх співробітників. Журналісти нарікають на тиск з боку естонської влади.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на заяву МІА "Росія сьогодні" (до нього входить і "Sputnik Естонія").

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У заяві мовиться , що співробітники агенції "змушені піти з 1 січня 2020 року через загрозу кримінального переслідування з боку влади Естонії".

Яка реакція росіян

У МІА "Росія сьогодні" назвали дії естонської влади "правовим свавіллям" і пообіцяли відновити роботу агентства.

Водночас, російський президент Володимир Путін назвав "цинізмом тиск влади Естонії на Sputnik".

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