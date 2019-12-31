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      В Естонії закрили російське пропагандистське інформагентство Sputnik: причина

      80 Читать новость на русском
      Російське видання Sputnik / ee.sputniknews.ru

      Російське інформаційне агентство "Sputnik Естонія" призупинило роботу через звільнення усіх співробітників. Журналісти нарікають на тиск з боку естонської влади.

      Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на заяву МІА "Росія сьогодні" (до нього входить і "Sputnik Естонія").

      До теми: Світ не може і не має забути, – президентка Естонії про захоплений Крим

      У заяві мовиться , що співробітники агенції "змушені піти з 1 січня 2020 року через загрозу кримінального переслідування з боку влади Естонії".

      Яка реакція росіян

      У МІА "Росія сьогодні" назвали дії естонської влади "правовим свавіллям" і пообіцяли відновити роботу агентства.

      Водночас, російський президент Володимир Путін назвав "цинізмом тиск влади Естонії на Sputnik".

      Варто подивитись: На світовому форумі потролили і висміяли російських пропагандистів: відео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Естонія Російська пропаганда Новини Росії Медіа
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