К военной базе подъехал микроавтобус с британскими солдатами и членами спецподразделения RAF. Эстонские военнослужащие говорят, что британцы не сообщили персоналу о приближении, как должно быть по правилам.
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Есть ли пострадавшие
Стрельбу подтвердил глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротам. По его словам, эстонские военнослужащие правильно выполнили все предусмотренные процедурой правила. Также он отметил, что пострадавших не было.
Член британского подразделения сообщил, что пули попали в британский автомобиль, но трагедии удалось избежать, пишет The Sun.
Если бы пуля уклонилась на несколько дюймов в сторону, военный представитель должен был бы постучаться в дверь чьей-то матери,
– сказал мужчина.
Что происходит в Мали
- Мали – страна в Африке с населением около 20 миллионов человек. Независимой от Франции она стала в 1960 годах. С тех пор там несколько раз путём переворота сменяли власть.
- Часть страны контролируют исламисты связанной с "Аль-Каидой" группировки "Ансар-ад-Дин".
- ООН провозгласила миротворческую миссию в Мали в 2013 году, когда произошло восстание боевиков.
- В августе 2020 года в Мали произошел государственный переворот, приведший к отставке действующего президента.
- Кстати, во Франции в июле 2021 года заявили, что вдвое снизят свой военный контингент в государстве.