Ибо "у французов ничего не вышло". Вот, собственно, их и собираются заменить россияне. Такая идея уже звучала ранее, и в Европейском Союзе ее раскритиковали.

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Россияне хотят заменить французов в Мали

Власти Мали якобы обратилась к российской частной военной компании (вероятнее всего, речь о печально известной ЧВК "Вагнера" ), чтобы та помогла в борьбе с террористами. По меньшей мере, об этом 25 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров в кулуарах Генассамблеи ООН.

Они обратились к частной военной компании из России. Потому что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить там свой военный контингент, который должен был, как все понимали, бороться с террористами,

– процитировали Лаврова в ТАСС .

Российский министр добавил, что у французских военных "ничего не получилось, и террористы там дальше правят бал". Более того:

"Малийские власти свои способности оценили как недостаточные без внешней поддержки", а эта поддержка исчезает "со стороны тех, кто обещал помогать".

И, мол, именно поэтому малийцы "обратились к частной российской военной компании".

С другой стороны, буквально днем ранее, как писал Интерфакс , министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп после встречи с Лавровым в Нью-Йорке говорил, что не считает необходимым обсуждать с Россией вопрос о размещении в Мали сил российской ЧВК.

Так же и в ЕС эту идею встретили без вдохновения:

Еще 13 сентября во СМИ сообщали, что Россия хочет доставить в Мали наемников .

На то в ответ Франция и Германия прозрачно намекнули , что выведут свои войска из африканской страны, если в ней появятся россияне.

Коротко о ситуации в Мали

Мали – страна довольно большая (восьмая по площади в Африке, население – примерно 20 миллионов человек). Независимой она стала в 1960-х (от Франции). С тех пор в стране несколько раз путем переворота меняли власть.

Последний раз это произошло фактически в мае 2021 – тогда военные арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра и главу минобороны.

Что интересно, в августе 2020 в стране уже был переворот , а сейчас арестованные чиновники – представители так называемого переходного правительства.

Заметим, часть территории страны контролируют исламисты из радикальной группировки "Ансар ад-Дин". Тем не менее Франция в июлк 2021 года на уровне президента заявила, что вдвое уменьшит там свой военный контингент.