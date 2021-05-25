ООН у спільній заяві назвали такі вчинки спробою насильницького захоплення влади. Окрім того, делегація ECOWAS оголосила про приїзд.

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Арешт політиків в Малі

Видання АР пише, що бойовики 24 травня арештувала політиків. Це сталось через рішення не включати до складу до нового уряду главу МВС Модібо Коне та міністра оборони Садіо Камара, які є прихильниками терористів.

Варто сказати, що арештовані – представники перехідного уряду, який сформувався у вересні 2020 року після серпневого військового перевороту. Тоді очільника уряду мала обирати комісія, сформована військовою хунтою, яка називала себе Нацкомітетом порятунку народу. Команда політиків мала працювати протягом 18 місяців.

Організації закликають звільнити політиків

До спільної заяви місії ООН приєдналось:

Організація об'єднаних Націй (ООН),

Африканський і Європейський союзи,

Економічне співтовариство західноафриканських держав (ECOWAS),

США, Німеччина і Велика Британія.

Вони заявили, що засуджують спробу державного перевороту, вимагають звільнити політиків та підтримують владу, яка сформувалась в країні.

Також вони додали, що схвалюють приїзд 25 травня делегації ECOWAS та готові співпрацювати з нею для відновлення перехідного періоду в країні.

Зверніть увагу! Малі – це восьма за площею країна Африки, яка була французькою колонією та стала незалежною лише 60 років тому. У цей період там вже відбулось 3 держперевороти.

Коротко про події в Малі