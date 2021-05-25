ООН в совместном заявлении назвали такие поступки попыткой насильственного захвата власти. Кроме того, делегация ECOWAS объявила о приезде.
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Арест политиков в Мали
Издание АР пишет, что боевики 24 мая арестовали политиков. Это произошло из-за решения не включать в состав нового правительства главу МВД Модибо Коне и министра обороны Садио Камара, которые являются сторонниками террористов.
Стоит сказать, что арестованные – представители переходного правительства, которое сформировалось в сентябре 2020 года после августовского военного переворота. Тогда главу правительства должна была избирать комиссия, сформированная военной хунтой, которая называла себя Нацкомитетом спасения народа. Команда политиков должна была работать в течение 18 месяцев.
Организации призывают освободить политиков
К совместному заявлению миссии ООН присоединилось:
- Организация Объединенных Наций (ООН),
- Африканский и Европейский союзы,
- Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS),
- США, Германия и Великобритания.
Они заявили, что осуждают попытку государственного переворота, требуют освободить политиков и поддерживают власть, которая сформировалась в стране.
Также они добавили, что одобряют приезд 25 мая делегации ECOWAS и готовы сотрудничать с ней для восстановления переходного периода в стране.
Кратко о событиях в Мали
- Миротворческая миссия ООН находится в Мали еще с 2013 года. Все из-за того, что в стране происходили восстания боевиков-исламистов.
- Из-за военного переворота в августе 2020 года президент Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустили парламент.
- Боевики 2 и 10 января нарушали мир, – сначала взорвали французский БТР, а затем обстреляли базу миротворцев ООН. Погибло более 20 человек.
- В апреле 2021 года боевики вновь напали на базу миротворцев ООН. Погибли четыре военных-Миротворца, еще почти 20 пострадали.