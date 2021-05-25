ООН в совместном заявлении назвали такие поступки попыткой насильственного захвата власти. Кроме того, делегация ECOWAS объявила о приезде.

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Арест политиков в Мали

Издание АР пишет, что боевики 24 мая арестовали политиков. Это произошло из-за решения не включать в состав нового правительства главу МВД Модибо Коне и министра обороны Садио Камара, которые являются сторонниками террористов.

Стоит сказать, что арестованные – представители переходного правительства, которое сформировалось в сентябре 2020 года после августовского военного переворота. Тогда главу правительства должна была избирать комиссия, сформированная военной хунтой, которая называла себя Нацкомитетом спасения народа. Команда политиков должна была работать в течение 18 месяцев.

Организации призывают освободить политиков

К совместному заявлению миссии ООН присоединилось:

Организация Объединенных Наций (ООН),

Африканский и Европейский союзы,

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS),

США, Германия и Великобритания.

Они заявили, что осуждают попытку государственного переворота, требуют освободить политиков и поддерживают власть, которая сформировалась в стране.

Также они добавили, что одобряют приезд 25 мая делегации ECOWAS и готовы сотрудничать с ней для восстановления переходного периода в стране.

Обратите внимание! Мали – это восьмая по площади страна Африки, которая была французской колонией и стала независимой лишь 60 лет назад. За этот период там уже состоялось 3 госпереворота.

Кратко о событиях в Мали