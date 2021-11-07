До військової бази під'їхав мікроавтобус з британськими солдатами та членами спецпідрозділу RAF. Естонські військовослужбовці кажуть, що британці не повідомили персонал про наближення, як має бути за правилами.

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Чи є постраждалі

Стрілянину підтвердив глава пресслужби Сил оборони Тааві Каротам. За його словами, естонські військовослужбовці правильно виконали всі передбачені процедурою правила. Також він зазначив, що постраждалих не було.

Член британського підрозділу повідомив, що кулі потрапили до британського автомобіля, але трагедії вдалось уникнути, пише The Sun.

Якби куля ухилилася б на кілька дюймів убік, військовий представник мав би постукати у двері чиєїсь матері,

– сказав чоловік.

Що відбувається у Малі