В таких государствах как Эстония, Литва и Латвия четко осознают, что аппетиты Кремля в отношении Украины не уменьшатся. Именно поэтому они поддерживают Украину и четко заявляют, куда нужно отправлять Путина.

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Что сказал глава МИД Эстонии

В своем недавнем интервью немецкому изданию Deutsche Welle Урмас Рейнсалу ответил на вопрос журналистки о том, хотел бы он, чтобы Владимир Путин сел в тюрьму.

Очевидно, тюрьма – это слишком малое наказание за все преступные приказы, которые отдавал российский диктатор, поэтому Рейнсалу сказал журналистке о другом месте, где должен находиться Путин.

В аду,

– коротко констатировал чиновник.

Эстонский чиновник отправил Путина в ад: смотрите отрывок из интервью Deutsche Welle

Запад делает недостаточно для Украины

В этом же разговоре с представителями прессы глава МИД подчеркнул, что страны Запада делают недостаточно, чтобы помочь Украине выиграть войну против России.

Западное сообщество сделало недостаточно, и эта цена оплачена кровью украинцев. Россия сейчас специально попадает в украинскую критическую инфраструктуру перед зимой, – отметил Рейнсалу.

Обратите внимание! Чиновник убежден, что страны Европы и США не передали достаточно систем ПВО для нашего государства. Однако похвалил Германию за поставку в Украину оборонного вооружения. Также отметил, что в настоящее время Эстония предоставила Украине более 230 миллионов евро гуманитарной и оборонной помощи.

Признание России государством-террористом в Эстонии

Напомним, 18 октября парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма. "За" проголосовали 88 депутатов. Голосов "против" или "воздержался" не было.

Кроме того, Рийгикогу (парламет Эстонии – 24 канал) призвал признать вооруженные силы так называемых "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. Парламент осудил объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право.

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