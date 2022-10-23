У таких державах як Естонія, Литва та Латвія чітко усвідомлюють, що апетити Кремля на Україні не вгамуються. Саме вони підтримують Україну та чітко заявляють, куди потрібно відправляти Путіна.

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Що сказав очільник МЗС Естонії

У своєму нещодавньому інтерв'ю німецькому виданню Deutsche Welle Урмас Рейнсалу відповів на запитання журналістки про те, чи хотів би він, щоб Владімір путін сів у в'язницю.

Вочевидь, ув'язнення – це занадто мале покарання за усі злочинні накази, що віддавав російський диктатор, саме тому Рейнсалу сказав журналістці про інше місце, де повинен перебувати Путін.

У пеклі,

– коротко констатував чиновник.

Естонський високопосадовець відправив Путіна у пекло: дивіться уривок з інтерв'ю Deutsche Welle

Захід робить недостатньо для України

У цій же розмові з представниками преси керівник МЗС наголосив, що країни Заходу роблять недостатньо, щоб допомогти Україні виграти війну проти Росії.

Західне співтовариство зробило недостатньо, і ця ціна оплачена кров'ю українців. Росія зараз спеціально влучає в українську критичну інфраструктуру перед зимою,

– зазначив Рейнсал.

Зверніть увагу! Чиновник переконаний, що країни Європи та США не передали достатньо систем ППО для нашої держави. Однак похвалив Німеччину за поставку в Україну оборонного озброєння. Також зазначив, що наразі Естонія надала Україні понад 230 мільйонів євро гуманітарної та оборонної допомоги.

Визнання Росії державою-терористкою в Естонії

Нагадаємо, 18 жовтня парламент Естонії визнав Росію державою-спонсоркою тероризму. "За" проголосували 88 депутатів. Голосів "проти" чи "утримався" не було.

Окрім того, Рійгікогу (парламет Естонії – 24 канал) закликав визнати збройні сили так званих "ЛНР" та "ДНР" терористичними організаціями. Парламент засудив оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право.

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