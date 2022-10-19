Про це 24 каналу сказав литовський військовий експерт Аурімас Навіс. Водночас він зауважив, що, якщо Кремль наважиться на таке, – це просто буде самогубство.

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Чи є у Росії відповідні резерви

Навіс зауважив, що слова естонського міністра оборони є стратегічною депешею щодо того, що потрібно більше думати про те, як обороняти кордони Балтійських країн.

Так, потенціал є в Росії, ще залишився. Я маю на увазі Західний військовий округ, там у режиму Кремля ще є резерви,

– зазначив він.

За словами військового експерта, росіяни тримають там солдатів відповідно до своєї доктрини, щоб якось стримати НАТО, якщо воно нападе.

Це абсурд, тому що НАТО ніколи не нападе. Але така доктрина,

– сказав Навіс.

Він висловив сумнів, що російські війська можуть рушити до країн Балтії. Адже з їхнього боку це просто було би самогубство.

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Режим у Москві не втримався би після відповіді НАТО

Навіс зазначив, що Російська Федерація може наважитися напасти на країни Балтії. Але у Кремлі мають розуміти, що тоді очікує на Росію й передусім режим у Москві.

Тобто напад на країну НАТО, неважливо, провокація це чи напад ракетами або Сухопутними військами – це б означало, що НАТО дало би таку відповідь, що режим просто більше б не втримався у Москві,

– сказав литовський військовий експерт.

На його думку, в такому разі Північноатлантичний альянс повинен був би взяти Калінінградську область. Це б означало тотальний провал Росії.

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