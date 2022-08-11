Вашингтон проводитиме більше військових навчань з Латвією, Литвою та Естонією. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час прес-конференції зі своїм латвійським колегою.

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Америка може посилити війська країн Балтії

У Пентагоні заявляють, що США можуть перекинути додаткові війська до країн Балтії, якщо це необхідно для захисту регіону від будь-якої можливої загрози з боку росії,

– мовиться в повідомленні.

Ллойд Остін перебуває з першим в історії дводенним візитом у Латвії. Міністр оборони неодноразово підкреслював, що США віддані справі надання допомоги країнам регіону в самозахисті.

Війна росії з Україною: головне від Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Логів, Ворожби, Мезенівки, Грабовського і Славгорода.

На Харківському напрямку росіяни атакували Уди, Петрівку, Протопопівку, Коробочкине та Шевелівку.

На Слов'янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії та танків район поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки.

На Краматорському напрямку ворог атакував з реактивної артилерії й танків район біля Сіверська, Верхньокам'янського, Серебрянки та Григорівки. росіяни наступали на Григорівку та Верхньокам’янське, але ЗСУ їх відбили. Бої тривають в районі Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку атакували позиції ЗСУ неподалік 9 населених пунктів. росіяни завдали авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки, але ЗСУ відкинули їх. Ворог безуспішно наступав неподалік Бахмутського та Зайцевого. У районах Вершини та Дачі тривають бої.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з артилерії район біля Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Окупанти наступають у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли в районах 11 населених пунктів. росіяни намагалися наступати біля Павлівки, але ЗСУ зупинили їх.

На Південнобузькому напрямку веде розвідку за допомогою безпілотників. Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах 15 населених пунктів.

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