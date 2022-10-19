Об этом 24 каналу сказал литовский военный эксперт Ауримас Навис. В то же время он заметил, что если Кремль решится на такое, это просто будет самоубийство.
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Есть ли у России соответствующие резервы
Навис отметил, что слова эстонского министра обороны являются стратегической депешей относительно того, что нужно больше думать о том, как защищать границы Балтийских стран.
Да, потенциал есть у России, еще остался. Я имею в виду Западный военный округ, там у режима Кремля еще есть резервы,
– отметил он.
По словам военного эксперта, россияне держат там солдат в соответствии со своей доктриной, чтобы сдержать НАТО, если оно нападет.
Это абсурд, потому что НАТО никогда не нападет. Но такая доктрина,
– сказал Навис.
Он выразил сомнение, что российские войска могут двинуться в страны Балтии. Ведь с их стороны это просто было бы самоубийством.
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Режим в Москве не удержался бы после ответа НАТО
Навис отметил, что Российская Федерация может решиться напасть на страны Балтии. Но в Кремле должны понимать, что тогда ожидает Россию и прежде всего режим в Москве.
То есть нападение на страну НАТО, неважно, провокация это или нападение ракетами или Сухопутными войсками – это означало бы, что НАТО дало бы такой ответ, что режим просто бы не удержался в Москве,
– сказал литовский военный эксперт.
По его мнению, в таком случае Североатлантический альянс должен был бы принять Калининградскую область. Это означало бы тотальный провал России.
Война в Украине: как реагируют страны Балтии
- Россия пытается компенсировать потери, понесенные в войне против Украины от 24 февраля. Перетащила свои войска от границ с Балтией и Финляндией.
- США могут перекинуть дополнительные войска в страны Балтии. Это обусловлено постоянно растущей военной агрессией со стороны России.
- В то же время, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину страны мира принимают решение об ограничении въезда россиян. Речь идет о тех, кто уезжает из России и Беларуси.