Инцидент произошел в в ночь на 12 июля. Из-за нарушения работники аэропорта вызвали полицию.
К теме Министр здравоохранения Великобритании нарушил карантин, целуясь со своей помощницей: детали и фото скандала
Посол Эстонии не захотел надевать маску
Посол Эстонии в Казахстане Хейти Мяемеес должен был сесть на самолет в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. Однако за несколько минут до полуночи случился инцидент.
Руководители компании, которая обслуживает самолеты в аэропорту, отказались пропустить мужчину на борт. Причина отказа – мужчина не хотел надевать маску.
Более того, он был агрессивен. Поэтому работники вызвали службу охраны аэропорта.
Самолет улетел без Хейти Мяемееса
Мужчину вывели из зоны паспортного контроля и передали полиции. Через несколько минут он успокоился – надел маску и показал полиции свой дипломатический паспорт. После этого вышел из здания аэропорта, так и не улетев в Казахстан.
Последние инциденты с нарушением карантина: коротко
- В конце июня появились фото, как в Великобритании глава Минздрава Мэтью Хэнкок нарушил карантин, обнимаясь и целуясь со своей помощницей в помещении. В следствии скандала министр подал в отставку.
- В конце июня скандальный рэпер Баста провел концерты с нарушением карантинных норм.
- Недавно, в начале июля, пророссийский Виктор Медведчук и его адвокаты не придерживались карантина на заседании суда. Подозреваемый и его защита были в зале без защитных масок.