Інцидент трапився у в ніч на 12 липня. Через порушення працівники аеропорту викликали поліцію.
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Посол Естонії не захотів вдягати маску
Посол Естонії в Казахстані Хейті Мяємеєс мав сісти на літак у аеропорту імені Фредеріка Шопена у Варшаві. Проте за кілька хвилин до півночі трапився інцидент.
Керівники компанії, яка обслуговує літаки в аеропорту, відмовились пропустити чоловіка на борт. Причина відмови – чоловік не хотів одягати маску.
Ба більше, він був агресивний. Тому працівники викликали службу охорони аеропорту.
Літак полетів без Хейті Мяємеєса
Чоловіка вивели з зони паспортного контролю та передали поліції. За кілька хвилин він заспокоївся – одягнув маску та показав поліції свій дипломатичний паспорт. Після цього вийшов з приміщення аеропорту, так і не полетівши в Казахстан.
Останні інциденти з порушенням карантину: коротко
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- Нещодавно, на початку липня, проросійський Віктор Медведчук та його адвокати не дотримувались карантину на засіданні суду. Підозрюваний та його захист були в залі без захисних масок.