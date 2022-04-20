В эстонском Таллине появится площадь Украины

Городская комиссия Таллина по топонимам предложила мэрии создать в парке Лембита площадь Украины. Площадь будет находиться возле Министерства иностранных дел Эстонии.

Первоначально для названия площади было предложено 3 варианта, но эксперты сошлись на том, что самым лучшим будет площадь, названная в честь Украины.

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О создании площади Украины в Таллинне сообщил вице-мэр города Йоозеп Вимм. Он рассказал, что парк, в котором будет располагаться площадь, – очень символическое место.

По нескольким причинам это символическое место. Так, почти все здания в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года. Вблизи отсюда находится Министерство иностранных дел. С другой стороны расположена площадь Исландии, поэтому площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой завершенный ансамбль,

– отметил Вимм.

Чтобы в Таллинне все же появилась площадь Украины, нужно пройти определенные бюрократические процедуры, отметил вице-мэр. Официально площадь должна появиться в городе к лету 2022 года.

После того, как новый топоним будет утвержден, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с городскими профильными учреждениями приступит к разработке целостного пространственного решения площади и парка Лембита.

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