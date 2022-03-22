Президент отметил, что "картинка" за окном непременно изменится. В первую очередь – вместо оккупантов люди будут видеть наших военных. Об этом Владимир Зеленский заявил во время интервью европейским общественным вещателям.

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Зеленский подчеркнул, что после того, как наши военные полностью выбьют врага, то вернутся все гражданские. Глава государства также добавил, что следует смотреть в будущее.

Эта картинка за окнами изменится. Сначала изменится на наших военных. Все будут ликовать. А потом она, конечно, изменится на мирное население. На обычных людей. Гражданских. Потому что жить нужно, развиваться. Смотреть в будущее. Я им желаю, чтобы они за окнами увидели детей и внуков, а это значит увидеть будущее нашего государства,

– заявил Зеленский.

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