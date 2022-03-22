Президент зазначив, що "картинка" за вікном неодмінно зміниться. Найперше – замість окупантів люди бачитимуть наших військових. Про це Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю європейським суспільним мовникам.

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Зеленський наголосив, зо після того, як наші військові повністю виб'ють ворога, то повернуться усі цивільні. Глава держави також додав, що потрібно дивитися у майбутнє.

Ця картинка за вікнами зміниться. Спочатку зміниться на наших військових. Усі будуть радіти. А потім вона, авжеж, зміниться на мирне населення. На звичайних людей. Цивільних. Тому що жити треба, розвиватися. Дивитися в майбутнє. Я їм бажаю, щоб вони за вікнами побачили дітей і онуків, а це значить побачити майбутнє нашої держави,

– заявив Зеленський.

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