Эта поддержка очень важна, – Ермак поблагодарил режиссера Шона Пена

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил американского режиссера Шона Пенна за его поддержку Украины. Также за разные инициативы для нашего государства.

В частности, Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с важным призывом. Он попросил их купить для Украины важные вещи для обороны.

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Поблагодарил моего друга Шона Пена за обращение к миллиардерам мира с призывом приобрести для Украины системы для противоракетной обороны и 12 истребителей, которые бы превосходили по техническим характеристикам российские аналоги. Эта поддержка для нас очень важна,

– написал Ермак.

Заметим, что такая инициатива Шона Пенна частна и идет лично от него.

Что именно просит Пенн

По словам режиссера, богачам нужно собрать всего 500 миллионов долларов на необходимые для Украины вещи.

По открытым источникам, 2 эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские Миг или СУ), управлению которых можно быстро обучать за 3 недели для украинских авиаторов, будут стоить покупателям из частного сектора примерно 300 миллионов долларов. Добавьте еще 200 миллионов долларов на противоракетную оборону, что в общей сложности 500 миллионов долларов,

– сообщил актер.

"Один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине. Конечно, есть дополнительные расходы на вооружение и поддержку новаторских взлетно-посадочных полос и прочее, но кажется, стоит подумать", – призвал режиссер.

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