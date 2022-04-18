О прошлых поездках, прекрасных людях и детской игрушке в подарок от отца рассказал Сергей Жадан в своем фейсбуке.

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Жадан вспомнил о поездках в лицей, когда проводили конкурс "Читай-Пиши". Он отметил, что в учебном заведении учились прекрасные дети, а преподавали не менее прекрасные педагоги. По его словам, они всегда участвовали в конкурсах и олимпиадах, побеждали, получали награды.

Писатель поделился еще одним "острым" воспоминанием: как отец, проездом через Кременную, купил ему малышу в местном универмаге набор солдатиков с танчиком.

"Почему-то запомнился этот танчик. А вот сейчас в городе настоящие танчики", – подчеркнул Жадан.

Мужчина надеется, что все лицеисты и учителя есть и будут в безопасности.

Друзья, очевидно, что эта страстная неделя будет тяжелой и непростой. Держимся, верим в ВСУ и бережем друг друга. Мы должны выстоять, должны построить наши школы и библиотеки. Все будет Украина,

– написал Сергей Жадан.

К своему сообщению писатель прикрепил детский рисунок. Он рассказал, что дети на одной из станций метрополитена сделали картинки для украинских бойцов.

Рисунок от детей для ВСУ / фейсбук Сергея Жадана

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