Про минулі поїздки, прекрасних людей та дитячу іграшку у подарунок від батька розповів Сергій Жадан у своєму фейсбуці.

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Жадан згадав про поїздки у ліцей, коли там проводили конкурс "Читай-Пиши". Він зауважив, що в освітньому закладі вчились прекрасні діти, а викладали не менш прекрасні педагоги. За його словами, вони завжди брали участь у конкурсах та олімпіадах, перемагали, отримували нагороди.

Письменник поділився ще одним "гострим" спогадом: як батько, проїздом через Кремінну, купив йому малому в місцевому універмазі набір солдатиків із танчиком.

"Чомусь запам'ятався цей танчик. А ось зараз у місті справжні танчики", – підкреслив Жадан.

Чоловік сподівається, що всі ліцеїсти та їхні вчителі є і будуть у безпеці.

Друзі, очевидно, що цей страсний тиждень буде важким і непростим. Тримаймось, вірмо в ЗСУ й бережімо одне одного. Ми маємо вистояти, маємо відбудувати наші школи та бібліотеки. Все буде Україна,

– написав Сергій Жадан.

До свого повідомлення письменник прикріпив дитячий малюнок. Він розповів, що діти на одній зі станцій метрополітену зробили малюнки для українських бійців.

Малюнок від дітей для ЗСУ / фейсбук Сергія Жадана

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