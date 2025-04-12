Почему Трампом легко манипулировать

Всю свою взрослую жизнь Дональд Трамп обманывал людей. Это его modus operandi (метод действия – 24 Канал). Вместо совести у него есть привычка к вытеснению. Дело не в том, что он обманывает людей – все остальные обманывают его. Об этом заявил Тимоти Снайдер, информирует 24 Канал.

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С возрастом это превратилось в уязвимость. Трамп на самом деле верит, что все его обманывают. Он не делает разницы между собой и властью. И он не имеет представления о том, как на самом деле работает любая значительная политика. Это означает, что любой, кто имеет к нему доступ и понимает его уязвимость, может породить саморазрушительную американскую политику.

Простым примером этого, еще до тарифов, была Украина. Где-то у Трампа возникла идея, что Украина обдирает США. Как только эта идея появилась в его голове, он стал ее рабом. Трамп постоянно повторял, что Украина должна США 350 миллиардов долларов.

Это не имело смысла. Речь идет о помощи, а не о займе. Стоимость помощи составила примерно треть от того, что заявлял Трамп. Большая часть военной помощи поступила в виде расходов внутри США.

И, конечно, украинцы заплатили. Они сами выполнили всю миссию НАТО по сдерживанию нападения России. Они понесли огромные потери разного рода. Они делились с США разведданными и инновациями. Но все это не имеет значения для Трампа. Как только ему говорят, что его обворовывают – он становится беспомощный, а другие должны страдать.

Сейчас мы не знаем, хотя нетрудно догадаться, кто сказал Трампу, что Украина его обдирает. Россияне имеют острое чувство психологической уязвимости, и они уже давно обращают пристальное внимание на Трампа.

Трамп также ссылается на вымышленную цифру в 350 миллиардов долларов, чтобы оправдать введение тарифы. Он утверждает, что европейцы каким-то образом "задолжали" США столько же. Трамп считает, что если американцы покупают больше в другой стране, чем жители этой страны покупают в США, то это – потеря. Мол, его каким-то образом обманывают. Поэтому, когда США сформулировали тарифы для всего мира, принцип работы заключался в том, что все торговые дефициты – случаи, когда мы покупаем больше, чем продаем – должны быть устранены.

Это бессмысленно. Нет естественного состояния, когда бы страны покупали и продавали одинаковое количество друг у друга.

Абсурдность логики Трампа на простом примере

Представьте себе вечеринку, где люди свободно общаются друг с другом. Затем кто-то выскакивает на стол и настаивает на том, чтобы в каждом разговоре каждый оратор должен использовать ровно столько же слов, сколько и лицо, с которым он ведет диалог. Что бы тогда произошло? Любой разговор остановился бы, потому что искусственно спланированное равенство слов – это не то, как разговоры работают. Искусственно запланированное равенство стоимости импорта и экспорта – это также не то, как работает торговля.

В международной торговле много несправедливости. Можно многое сказать о продуманной торговой политике, которая защищает или поощряет определенные отрасли. Производство имеет важную стоимость. Но ничего из этого не возникнет из-за оскорбительных чувств президента-олигарха.

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Поскольку политика Трампа базируется на личной уязвимости, то она непостоянна. Если кто-то заставляет его чувствовать себя более уязвимым, чем он был, он остановится. Трамп не будет, например, вводить пошлины против России, потому что боится России. С другой стороны, если его кто-то убедит, что он выиграл, то он также снизит тарифы, как это сейчас произошло. Если он больше не чувствует, что его обдирают, тогда он уступает. Но это до момента, когда его чувства изменятся.

Трамп ведет США в пропасть

Для человека с такой очевидной уязвимостью все кажется неконтролируемым. Поэтому единственным ответом является контроль. Все пытаются меня ограбить – и поэтому я должен установить контроль, заставить их быть в слабой позиции. Поэтому теперь США будут вести переговоры отдельно с каждой страной мира. Со многими из них мы разорвали договоренности, а теперь будем заключать новые соглашения, которые наверняка будут хуже: у нас сейчас не хватает времени, терпения и сосредоточенности. Мы никогда не сможем вернуть доверие наших ближайших торговых партнеров.

То же самое и во внутренней политике. Устанавливая тарифы, Трамп считает, что создает себе рычаг влияния на американские компании. Им всем придется прийти к нему лично, чтобы получить исключение, которое позволит им продолжать торговать на мировых рынках и функционировать так, как раньше. Трамп может наслаждаться тем, что чувствует себя менее уязвимым, пытаясь запугать компании.

Однако это равно централизованному планированию, особенно иррациональному: планированию, которое зависит от чувств одного человека. Инвестирование в США больше не означает того, что было раньше. И это быстро не изменится.

У всех нас есть свои недостатки, свои прихоти, уязвимые места. Но когда один человек имеет неконтролируемую власть, то иррациональность становится неконтролируемой. Трамп считает, что все всегда его обманывают. Если бы он был президентом в нормальной ситуации, это была бы незначительная проблема.

Но в ситуации, в которой ему удалось избежать попытки государственного переворота, в которой Верховный суд сказал ему, что он защищен от судебного преследования, в которой однопартийцы редко оспаривают его, Конгресс больше не видит необходимости принимать законы, а слишком много СМИ нормализуют его, уязвимость Трампа может привести к уничтожению страны.

У нас есть тысячи лет политической теории и действительно большая литература, чтобы научить нас этому: слишком много власти выявляет худшее в людях, особенно среди худших людей. Как понимали основатели, целью верховенства права, системы сдержек и противовесов, регулярных выборов является предотвращение именно такой ситуации.

Позволить США быть скомпрометированными приведет ко многим потерям, например, для наших прав и нашего достоинства. Но это также будет иметь потери и в базовом экономическом смысле. Когда вы прославляете сумасшедшего короля – вы прославляете безумие.