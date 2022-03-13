Окончательно завершиться они должны деоккупацией Крыма. Об этом сообщил главный муфтий полуострова Айдер Рустемов в эфире турецкого телевидения.
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Глава Духовного управления крымских мусульман рассказал о ситуации в столице Украины и необходимости большей и открытой поддержки Турции.
Эта дикая, беспрецедентная война началась с Крыма и должна закончиться деоккупацией Крыма,
– сказал Айдер Рустемов.
Дмитрий Кулеба заявил, что Крым – наша земля, и сколько бы времени это ни заняло, будет только нашей.
Напомним, что в 2014 году Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма. Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала остров. Запад не признал аннексию и ввел санкции против Москвы.
Как это было – оккупация Крыма Россией в 2014 году: смотрите видео