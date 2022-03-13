Остаточно завершитися вони мають деокупацією Криму. Про це повідомив головний муфтій півострова Айдер Рустемов у ефірі турецького телебачення.

Читайте також Недостатня реакція світу на окупацію Криму призвела до нинішньої агресії Росії, — Ердоган

Голова Духовного управління кримських мусульман розповів про ситуацію в столиці України та про необхідність більшої та відкритої підтримки Туреччини.

Ця дика, безпрецедентна війна почалася з Криму і має закінчитись деокупацією Криму,

– сказав Айдер Рустемов.

Дмитро Кулеба заявив, що Крим – наша земля, і скільки б часу це не зайняло, буде лише нашою.

Нагадаємо, що у 2014 році Росія ввела свої війська на територію українського Криму. Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів. Захід не визнав анексії та запровадив санкції проти Москви.

Як це було – окупація Криму Росією в 2014 році: дивіться відео