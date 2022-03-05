Встреча с ВСУ становится для многих российских оккупантов последним воспоминанием в жизни. Когда же врагам таки удается зайти в какой-то украинский город, то там они встречают просто яростное сопротивление местного населения.

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Война объединила Украину

"Ничто так не объединяет, как беда". Меткость пословицы подтверждает текущая сплоченность украинцев – они готовы защищать свою землю и лезть на танки оккупантов с голыми руками.

У орков нет вариантов. Никто не собирается жить по российским правилам. Эта война объединила всю Украину, даже пророссийские теперь ненавидят русских. Мы все едины,

– считает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Отметим, что в украинских городах оккупанты встречают беспрецедентное сопротивление населения и боятся толпы с украинскими флагами.

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