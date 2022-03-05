Зустріч із ЗСУ стає для багатьох російських окупантів останнім спогадом у житті. Коли ж ворогам таки вдається зайти в якесь українське місто, то там вони зустрічають просто шалений спротив місцевого населення.

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Війна об'єднала Україну

"Ніщо так не об'єднує, як біда". Влучність прислів'я підтверджує поточна згуртованість українців – вони готові захищати свою землю та лізти на танки окупантів з голими руками.

У орків немає варіантів. Ніхто не збирається жити за російськими правилами. Ця війна об'єднала всю Україну, навіть проросійські тепер ненавидять росіян. Ми всі єдині,

– вважає голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Зазначимо, що в українських містах окупанти зустрічають безпрецедентний опір населення та бояться натовпу з українськими прапорами.

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