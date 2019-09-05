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      Эта Рада реформирует судебную и правоохранительную системы за первое полугодие, – Шабунин

      49 Читати новину українською
      Виталий Шабунин
      Виталий Шабунин / 24 канал

      После снятия депутатской неприкосновенности народные избранники попадут в реальный мир с коррумпированными судами и правоохранителями. Именно поэтому этот парламент будет пытаться реформировать правоохранительную систему и судебную ветвь власти как можно быстрее.

      Такое мнение в прямом эфире 24 каналу в программе "Политическая анатомия" высказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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      По его словам, теперь депутаты почувствуют как быть обычным гражданином.

      Теперь о том, что коррумпированные суды и правоохранители будут их догонять. Добро пожаловать в реальной жизни, ребята! Мы в нем живем как страна уже 25 лет. В чем проблема для нас с вами? Мы в этом всем живем, но мы не можем этого изменить. Исключительные полномочия отремонтировать эти безобразия были у народных депутатов. И очень хорошо получалось: они не ремонтировали, а проблемы были у нас. Я убежден, что этот парламент реформирует судебную систему и правоохранительную за первое полугодие. Ибо эти две системы – их проблема так же, как и наша,
      – отметил Шабунин.

      Также он добавил, что не стоит поддаваться манипуляциям, мол, нардепов будут преследовать за их высказывания и голосования в Раде.

      "В Конституции остается прямая норма: за то, что депутат сказал в парламенте или его органах, или его голосование он не несет никакой юридической ответственности уголовной, административной или дисциплинарной. Эта норма из Конституции не исчезает. Поэтому здесь нет манипуляции, мол, за что-то неправильно сказанное можно будет наказать. Нельзя будет", – пояснил Шабунин.

      Что такое депутатская неприкосновенность и что означает ее отмена?
      Неприкосновенность дает депутату гарантию, что без согласия Рады его не привлекут к уголовной, административной или иной ответственности. Благодаря иммунитету депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти.

      За снятие депутатской неприкосновенности 3 августа в Раде проголосовали 373 голосами. С 1 января 2020 года у депутатов не будет иммунитета. Возможность для политических преследований за парламентскую деятельность будет сведена к минимуму. Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – да. Нардепы не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, сюда не входят оскорбления и клевета.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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