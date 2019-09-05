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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Ця Рада реформує судову і правоохоронну системи за перше півріччя, – Шабунін

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      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін / 24 канал

      Після зняття депутатської недоторканності народні обранці потраплять у реальний світ з корумпованими судами та правоохоронцями. Саме тому цей парламент намагатиметься реформувати правоохоронну систему та судову гілку влади якомога швидше.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу в програмі "Політична анатомія" висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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      За його словами, тепер депутати відчують як бути звичайним громадянином.

      Тепер про те, що корумповані суди та правоохоронці будуть їх доганати. Вітаємо в реальному житті, хлопці! Ми в ньому живемо як країна вже 25 років. В чому проблема для нас з вами? Ми в цьому всьому живемо, але ми не можемо цього змінити. Виключні повноваження поремонтувати ці неподобства були в народних депутатів. І дуже гарно виходило: вони не ремонтували, а проблеми були у нас. Я переконаний, що цей парламент реформує судову систему і правоохоронну за перше півріччя. Бо тепер ці дві системи – їхня проблема так само, як і наша,
      – наголосив Шабунін.

      Також він додав, що не варто піддаватися маніпуляціям, мовляв, нардепів будуть переслідувати через їх висловлювання та голосування в Раді.

      Читайте також: Зняття депутатської недоторканності: що це означає

      "В Конституції лишається пряма норма: за те, що депутат сказав у парламенті чи його органах, або за його голосування він не несе жодної юридичної відповідальності: кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної. Ця норма з Конституції не зникає. Тому тут немає маніпуляції, мовляв, за щось неправильно сказане можна буде покарати. Не можна буде", – пояснив Шабунін.

      Що таке депутатська недоторканність і що означає її скасування?Недоторканність дає депутату гарантію, що без згоди Ради його не притягнуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності. Завдяки імунітету депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади.

      За зняття депутатської недоторканності 3 серпня в Раді проголосували 373-ма голосами. З 1 січня 2020 року у депутатів не буде імунітету. Можливість для політичних переслідувань через парламентську діяльність буде зведена до мінімуму. Депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – так. Нардепи не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, сюди не входять образи та наклеп.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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