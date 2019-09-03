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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Шантаж, залякування і погрози, – в ОПОРІ пояснили ризики зняття недоторканності

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      За зняття депутатської недоторканності 3 серпня в Раді проголосували 373-ма голосами. Однак зняття імунітету з депутата не означає, що він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення злочину чи за участь в корупційних схемах.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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      За її словами, не все настільки лінійно. Важливу роль відіграватимуть саме правоохоронні органи та судова влада.

      Ключовим тут є – як за умови наявності імунітету, часткового чи повного, так і за його відстуності – наскільки ефективно працює правоохоронна система і судова гілка влади. Не новина, що у нас позбавляли депутатської недоторканності, але це не призводило до покарання тих осіб, щодо яких планували, або щодо яких було вручено вже підозру. Тому, насправді, не настільки все однозначно,
      – пояснила Айвазовська.

      Також вона додала, що існує й інший бік медалі. Є багато ризиків вчинення негласних слідчих дій щодо парламентарів. Зокрема, інформацію можуть використовувати з метою шантажу, залякування, погроз нардепів. На думку Айвазовської, в ідеалі мала б існувати обмежена недоторканність.

      "Має бути обмежена недоторканність. А саме в разі вчинення незаконних дій депутатом є можливісь його затримування на місці. Якщо мова йде про підозру щодо такого злочину, про що ще не велося жодне розслідування, немає фактів, свідків, то в цьому випадку необхідно звернутися до парламенту, як це передбачено в значній кількості конституційних актів і документів, зокрема, і країн ЄС. Тобто недоторканність там є, але вона обмежена", – підкреслила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

      Що таке депутатська недоторканність і що означає її скасування?Депутатська недоторканність дає депутату гарантію, що без згоди парламенту його не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності. Завдяки імунітету депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади.

      З 1 січня 2020 року у депутатів не буде імунітету. Проте можливість для політичних переслідувань через парламентську діяльність буде зведена до мінімуму. Депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – так. Нардепи не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, сюди не входять образи та наклеп.

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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