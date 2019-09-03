Шантаж, запугивание и угрозы, – в ОПОРЕ объяснили риски снятия неприкосновенности

За снятие депутатской неприкосновенности 3 августа в Раде проголосовали 373 голосами. Однако снятие иммунитета с депутата не означает, что он будет привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления или за участие в коррупционных схемах.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказала глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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По ее словам, не все настолько линейно. Важную роль будут играть именно правоохранительные органы и судебная власть.

Ключевым здесь является – как при наличии иммунитета, частичного или полного, так и за его отсутствия – насколько эффективно работает правоохранительная система и судебная ветвь власти. Не новость, что у нас лишали депутатской неприкосновенности, но это не приводило к наказанию тех лиц, в отношении которых планировали, или в отношении которых было вручено уже подозрение. Поэтому, на самом деле, не столь все однозначно,

– объяснила Айвазовская.

Также она добавила, что существует и другая сторона медали. Есть много рисков совершения негласных следственных действий в отношении парламентариев. В частности, информацию могут использовать с целью шантажа, угроз, запугивания нардепов. По мнению Айвазовской, в идеале должна существовать ограниченная неприкосновенность.

"Должна быть ограниченная неприкосновенность. А именно в случае совершения незаконных действий депутатом есть возможность его задержания на месте. Если речь идет о подозрении в отношении такого преступления, о чем еще не велось ни одно расследования, нет фактов, свидетелей, то в этом случае необходимо обратиться к парламенту, как это предусмотрено в значительном количестве конституционных актов и документов, в частности, и стран ЕС. То есть неприкосновенность там есть, но она ограничена", – подчеркнула глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Что такое депутатская неприкосновенность и что означает ее отмена?Депутатская неприкосновенность дает депутату гарантию, что без согласия парламента его не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности. Благодаря иммунитету депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти.



С 1 января 2020 года у депутатов не будет иммунитета. Однако возможность для политических преследований через парламентскую деятельность будет сведена к минимуму. Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – да. Нардепы не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, сюда не входят оскорбления и клевета.