Эти края мне родные и очень близкие, – Кулеба обратился к жителям Сумщины

Сегодня во время обращения министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к жителям Сумщины.

Он рассказал, что сам родился в Сумах, детство провел у бабушки и дедушки в Ромнах. Ахтырка, Конотоп – это все очень близкие вещи и родные города для него.

Я хочу сказать только одно, вам сейчас очень тяжело, вас злит, когда вы видите вокруг эту орду, этих тараканов, расползающихся по нашей Сумщине, по Слобожанщине, по козацкому краю. Но мы всех их вычистим, держитесь,

– сказал Кулебы.

Он сказал, что главное проявить свой характер и не разрешить врагу подумать, что в этих городках их ждут. И заверил, что победа будет за Украиной.

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