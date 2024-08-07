В последних обновлениях iOS появились определенные функции, которые можно изменить, чтобы сэкономить время работы аккумулятора и поддерживать работу устройства, когда он вам больше всего нужен. 24 Канал рассказывает, что именно нужно сделать, чтобы ваш iPhone проработал дольше, чем всегда.

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Проверьте состояние аккумулятора

Инструменты мониторинга состояния аккумулятора в iOS позволяют отслеживать "здоровье" батареи. Перейдя в меню "Состояние аккумулятора", пользователи могут проверить процент емкости (80% и выше считается хорошим показателем), просмотреть количество циклов зарядки и определить, является ли состояние аккумулятора "нормальным".

Отслеживание этих показателей помогает продлить срок службы аккумулятора в целом и понять когда смартфон пора отправлять в сервис для замены батареи.

Уберите виджеты с экрана блокировки

Виджеты на экране блокировки постоянно обновляются, чтобы получать актуальную информацию, например, спортивные результаты или погоду, а это значит, что они работают в фоновом режиме и расходуют энергию.

Чтобы сэкономить время работы аккумулятора, рекомендуется удалить эти виджеты:

Нажмите палец вниз на текущем экране блокировки.

Проведите пальцем, чтобы выбрать профиль экрана блокировки без виджетов.

Также вы можете уменьшить их количество, если вам нужно, чтобы какие-то виджеты гарантированно работали.

Нажмите вниз на экране блокировки и выберите "Настройки".

Выберите опцию "Экран блокировки".

Коснитесь поля виджетов и нажмите кнопку "–" на каждом виджете, чтобы удалить их.

Отключите тактильный отклик клавиатуры

Функция тактильного отклика обеспечивает вибрацию во время набора текста, улучшая ощущения во время набора текста. Однако эта функция может существенно повлиять на время работы аккумулятора. Чтобы сэкономить заряд, лучше отключить тактильный отклик.

Перейдите в "Настройки" > "Звуки и тактильные ощущения" > "Отклик клавиатуры".

Отключите "Тактильный", чтобы отключить вибрацию клавиатуры.

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Выполнив эти настройки, вы сможете значительно продлить время работы аккумулятора вашего iPhone, гарантируя, что он будет оставаться функциональным в течение всего вашего напряженного дня.