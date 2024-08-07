В останніх оновленнях iOS з'явилися певні функції, які можна змінити, щоб заощадити час роботи акумулятора та підтримувати роботу пристрою, коли він вам найбільше потрібен. 24 Канал розповідає, що саме потрібно зробити, щоб ваш iPhone пропрацював довше, ніж завжди.

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Перевірте стан акумулятора

Інструменти моніторингу стану акумулятора в iOS дають змогу відстежувати "здоров'я" батареї. Перейшовши до меню "Стан акумулятора", користувачі можуть перевірити відсоток ємності (80% і вище вважається хорошим показником), переглянути кількість циклів заряджання та визначити, чи є стан акумулятора "нормальним".

Відстежування цих показників допомагає продовжити термін служби акумулятора загалом та зрозуміти коли смартфон пора відправляти в сервіс для заміни батареї.

Приберіть віджети з екрана блокування

Віджети на екрані блокування постійно оновлюються, щоб отримувати актуальну інформацію, наприклад, спортивні результати або погоду, а це означає, що вони працюють у фоновому режимі і витрачають енергію.

Щоб заощадити час роботи акумулятора, рекомендується видалити ці віджети:

Натисніть палець вниз на поточному екрані блокування.

Проведіть пальцем, щоб вибрати профіль екрана блокування без віджетів.

Також ви можете зменшити їх кількість, якщо вам потрібно, щоб якісь віджети гарантовано працювали.

Натисніть вниз на екрані блокування і виберіть "Налаштування".

Виберіть опцію "Екран блокування".

Торкніться поля віджетів і натисніть кнопку "–" на кожному віджеті, щоб видалити їх.

Вимкніть тактильний відгук клавіатури

Функція тактильного відгуку забезпечує вібрацію під час набору тексту, покращуючи відчуття під час набору тексту. Однак ця функція може суттєво вплинути на час роботи акумулятора. Щоб заощадити заряд, краще вимкнути тактильний відгук.

Перейдіть до "Налаштування" > "Звуки і тактильні відчуття" > "Відгук клавіатури".

Вимкніть "Тактильний", щоб вимкнути вібрацію клавіатури.

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Виконавши ці налаштування, ви зможете значно подовжити час роботи акумулятора вашого iPhone, гарантуючи, що він залишатиметься функціональним протягом усього вашого напруженого дня.