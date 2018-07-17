Этнического украинца назначили командующим канадской армии

Заместителем главы Генерального штаба обороны Канады назначили этнического украинца Пола Винника.

Об этом сообщает Министерство обороны Канады.

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"Под руководством генерал-лейтенанта Винника канадская армия готова защищать интересы канадцев в стране и за рубежом. Я одобряю его непоколебимую преданность своим солдатам и Канаде", – заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

Отмечается, что до этого генерал-лейтенант Винник возглавлял Сухопутные войска Канады и военную разведку.

Винник служит в канадской армии с 1981 года, в 2009 находился в составе международного военного контингента в Афганистане, где отвечал за создание местного министерства обороны и вооруженных сил.