Правительству Канады предложили признать Путина военным преступником

В парламенте Канады зарегистрировали петицию, в которой авторы предлагают признать военным преступником президента Российской Федерации Владимира Путина.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте парламента Канады.

Читайте также: "Россия – агрессор": Трампу дали важные советы перед встречей с Путиным

Петиция зарегистрирована 3 июля 2018 года и за несколько дней набрала уже 150 подписей.

Мы, граждане Канады, призываем правительство Канады объявить Путина военным преступником и отдать его под Международный уголовный суд в Гааге за преступления против человечности, военные преступления, агрессию и поддержку терроризма,

– отмечается в петиции.

В тексте петиции упомянуто не только действия Путина против Украины, но и сбитие малазийского самолета рейса МН-17 над Донбассом, вторжение России в Грузию в 2008 году, а также поддержка кровавого сирийского режима. Также автор петиции вспоминает о политических преследованиях и убийствах как на территории России, так и за пределами страны.

“Владимира Путина необходимо привлечь к ответственности за боль и страдания, к которым привели его военные преступления. Страны по всему миру потерпели вторжений и посягательств на демократию со стороны его режима. Мы должны принять действенные шаги против этого тирана”, – заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, который поддержал петицию.

Если до конца октября петиция наберет 500 подписей, она пойдет на рассмотрение правительства Канады.