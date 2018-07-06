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Правительству Канады предложили признать Путина военным преступником

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В Канаде зарегистрировали петицию о признании Путина военным преступником
В Канаде зарегистрировали петицию о признании Путина военным преступником / 5.ua

В парламенте Канады зарегистрировали петицию, в которой авторы предлагают признать военным преступником президента Российской Федерации Владимира Путина.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте парламента Канады.

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Петиция зарегистрирована 3 июля 2018 года и за несколько дней набрала уже 150 подписей.

Мы, граждане Канады, призываем правительство Канады объявить Путина военным преступником и отдать его под Международный уголовный суд в Гааге за преступления против человечности, военные преступления, агрессию и поддержку терроризма,
– отмечается в петиции.

В тексте петиции упомянуто не только действия Путина против Украины, но и сбитие малазийского самолета рейса МН-17 над Донбассом, вторжение России в Грузию в 2008 году, а также поддержка кровавого сирийского режима. Также автор петиции вспоминает о политических преследованиях и убийствах как на территории России, так и за пределами страны.

“Владимира Путина необходимо привлечь к ответственности за боль и страдания, к которым привели его военные преступления. Страны по всему миру потерпели вторжений и посягательств на демократию со стороны его режима. Мы должны принять действенные шаги против этого тирана”, – заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, который поддержал петицию.

Если до конца октября петиция наберет 500 подписей, она пойдет на рассмотрение правительства Канады.

Теги: Новости политики Канада Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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