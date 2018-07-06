Уряду Канади запропонували визнати Путіна воєнним злочинцем

У парламенті Канади зареєстрували петицію у якій автори пропонують визнати воєнним злочинцем президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Відповідну петицію зареєстровано на сайті парламенту Канади.

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Петиція зареєстрована 3 липня 2018 року і за кілька днів набрала вже 150 підписів.

Ми, громадяни Канади, закликаємо уряд Канади оголосити Путіна воєнним злочинцем та віддати його під Міжнародний кримінальний суд у Гаазі за злочини проти людяності, воєнні злочини, агресію та підтримку тероризму,

– зазначається у петиції.

В тексті петиції згадано не лише дії Путіна проти України, але й збиття малазійського літака рейсу МН-17 над Донбасом, вторгнення Росії до Грузії у 2008 році, а також підтримка кривавого сирійського режиму. Також автор петиції згадує про політичні переслідування та вбивства як на території Росії, так і за межами країни.

“Володимира Путіна необхідно притягти до відповідальності за біль та страждання, до яких призвели його воєнні злочини. Країни по всьому світу зазнали вторгнень та посягань на демократію з боку його режиму. Ми мусимо вжити дієвих кроків проти цього тирана”, - заявив депутат від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан, який підтримав петицію.

Якщо до кінця жовтня петиція набере 500 підписів, вона піде на розгляд уряду Канади.