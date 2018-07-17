Етнічного українця призначили командувачем канадської армії

Заступником голови Генерального штабу оборони Канади призначили етнічного українця Пола Винника.

Про це повідомляє Міністерства оборони Канади.

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"Під керівництвом генерал-лейтенанта Винника канадська армія готова захищати інтереси канадців в країні та за кордоном. Я схвалюю його непохитну відданість своїм солдатам і Канаді", – заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан.

Зазначається, що до цього генерал-лейтенант Винник очолював Сухопутні війська Канади та військову розвідку.

Винник служить в канадській армії з 1981 року, в 2009 перебував у складі міжнародного військового контингенту в Афганістані, де відповідав за створення місцевого міністерства оборони і збройних сил.