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Етнічного українця призначили командувачем канадської армії

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Пол Винник
Пол Винник / kp.ua

Заступником голови Генерального штабу оборони Канади призначили етнічного українця Пола Винника.

Про це повідомляє Міністерства оборони Канади.

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"Під керівництвом генерал-лейтенанта Винника канадська армія готова захищати інтереси канадців в країні та за кордоном. Я схвалюю його непохитну відданість своїм солдатам і Канаді", – заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан.

Зазначається, що до цього генерал-лейтенант Винник очолював Сухопутні війська Канади та військову розвідку.

Винник служить в канадській армії з 1981 року, в 2009 перебував у складі міжнародного військового контингенту в Афганістані, де відповідав за створення місцевого міністерства оборони і збройних сил.

Теги: Новини політики Канада
Джерело: 24 Канал
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