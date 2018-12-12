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      Этноэкспедиция на двухколесных: украинская семья посетила 13 стран за 17 месяцев

      Сделано в Украине 8 Читати новину українською

      Два велосипеда, одна палатка и один трейлер – это почти все, что нужно супругам с маленьким сыном, чтобы проехать полмира. В велопутешествиях все трое – уже опытные профессионалы.

      Предыдущее путешествие "Фолькнеров" началось в октябре 2014 года. Ярина Квитка и Владимир Муляр отправились из Киева в этноэкспедицию. За 17 месяцев супруги проехали 13 стран, а в Австралии их тандем пополнился малышом. С тех пор путешествуют втроем.

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      Правая часть карты мира уже сильно протоптана украинцами. В июле 2018 года "Фолькнеры" решили податься к неизведанным материкам – через Европу в Африку, Северную и Южную Америку. В этот раз стартовали из городка Стрый в Львовской области. Погода была не слишком приветливой, но расценили ливень как хорошую примету.

      Все свои путешествия снимают для Youtube-канала, и этими видео разрушают мифы о путешествиях. Для примера – что быт не такой сложный, как может показаться.

      В Австралии тандем Ярины Цветки и Владимира Каменщика пополнился малышом

      Иногда надо постирать вещи посреди поляны, но очень часто путешественников приглашают к себе украинцы, или же вообще незнакомые люди, и там уже можно воспользоваться стиральной машинкой.

      В велопутешествиях можно питаться полноценно, даже если вокруг – ни одного кафе. Да, иногда приходится сварить замороженные вареники, но омлет или салат приготовить легко. И даже борщ.

      Фолькнери

      Группа "Фолькнеры" в практически полном составе

      Часто спрашивают, не сложно ли ребенку в таких длительных путешествиях. Вокруг столько интересного, что хватает нескольких игрушек, две книги и иногда мультика на планшете. Если надоест сидеть в кресле, можно полежать в трейлере и наслаждаться классической музыкой или джазом.

      Один из самых распространенных мифов, что для путешествий нужно много денег. Здесь у "Фолькнеров" еще надо поучиться: на топливо расходов нет, живут в палатках и, если возможно, не в кемпингах, а во дворах местных жителей – то есть бесплатно.

      Фолькнери

      Правая часть карты мира уже сильно протоптана украинцами

      С питанием тоже просто. В конце концов – никто не запрещает параллельно работать и зарабатывать деньги. Чтобы не терять связи с миром, в рюкзаке есть зарядка на солнечных батареях.

      Что чаще всего останавливает людей от путешествий – это страх. Вопрос: "Вам не страшно? Ведь в дороге может случиться все", – звучит регулярно.

      Страх на самом деле сковывает и не развивает. С ним надо подружиться, и просто стараться делать так, чтобы он тебя не заполнял,
      – ответила Ярина Цветок.

      Напомним, ранее 24 канал рассказывал, что основная цель странствующих супругов – увидеть мир и познакомить его с Украиной. Жизнь на чемоданах для них уже стала привычной, а в Украине собственного дома Ярина Квитка и Владимир Муляр пока не имеют – потому что не нашли "своего" идеального места.

      Кто такие "Фолькнеры"?
      Это украинская музыкальная группа, известная своей путешественнической и этнографической деятельностью. Основан супругами художников и путешественников Владимиром Каменщиком и Яриной Квиткой во время совместного велопутешествия в Абхазии 2009 года, где пара впервые публично выступала на улицах нескольких городов. На начало 2010 года сформировался и музыкальный стиль группы — микс украинского аутентичного пения с фри-фолковыми аранжировками с привлечением элементов различных направлений мировой народной и популярной музыки, а также неординарных музыкальных инструментов: колесной лиры, африканского джембе прочее.

      Теги: Новости Украины Путешествия отдых Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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