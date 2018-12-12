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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Етноекспедиція на двоколісних: українська родина відвідала 13 країн за 17 місяців

      Зроблено в Україні 85 Читать новость на русском

      Два велосипеди, один намет та один трейлер – це майже все, що потрібно подружжю з маленьким сином, аби проїхати півсвіту. У веломандрах усі троє – вже досвідчені професіонали.

      Попередня мандрівка "Фолькнерів" розпочалася у жовтні 2014 року. Ярина Квітка та Володимир Муляр вирушили з Києва в етноекспедицію. За 17 місяців подружжя проїхало 13 країн, а в Австралії їхній тандем поповнився малюком. Відтоді мандрують утрьох.

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      Права частина мапи світу вже добряче протоптана українцями. У липні 2018 року "Фолькнери" вирішили податися до незвіданих материків – через Європу до Африки, Північної та Південної Америк. Цього разу стартували з містечка Стрий у Львівській області. Погода була не надто привітною, але розцінили зливу як добру прикмету.

      Усі свої подорожі знімають для Youtube-каналу, і цими відео руйнують міфи щодо мандрів. Для прикладу – що побут не такий складний, як може здатися.


      В Австралії тандем Ярини Квітки та Володимира Муляра поповнився малюком

      Часом треба випрати речі посеред галявини, але дуже часто мандрівників запрошують до себе українці, або ж узагалі незнайомі люди, і там уже можна скористатися пральною машинкою.

      У веломандрах можна харчуватися повноцінно, навіть якщо довкола – жодного кафе. Так, іноді доводиться зварити заморожені вареники, але омлет чи салат приготувати легко. Та й навіть борщ.

      Фолькнери
      Гурт "Фолькнери" у практично повному складі

      Часто запитують, чи не складно дитині в таких тривалих подорожах. Довкола стільки цікавого, що вистачає кількох іграшок, дві книжки та часом мультика на планшеті. Якщо набридне сидіти у кріслі, можна полежати у трейлері й насолоджуватися класичною музикою чи джазом.

      Один із найпоширеніших міфів, що для подорожей потрібно багато грошей. Тут у "Фолькнерів" ще треба повчитись: на пальне витрат немає, живуть у наметах і, якщо змога, не в кемпінгах, а на подвір'ях місцевих жителів – тобто безкоштовно.

      Фолькнери
      Права частина мапи світу вже добряче протоптана українцями

      З харчуванням теж просто. Зрештою – ніхто не забороняє паралельно працювати і заробляти гроші. Аби не втрачати зв'язку зі світом, у наплічнику є зарядка на сонячних батареях.

      Що найчастіше зупиняє людей від мандрів – це страх. Питання: "Вам не страшно? Адже в дорозі може трапитися все", – звучить регулярно.

      Страх насправді сковує і не розвиває. З ним треба потоваришувати, і просто намагатися робити так, щоб він тебе не заповнював,
      – відповіла Ярина Квітка.

      Нагадаємо, раніше 24 канал розповідав, що основна мета мандрівного подружжя – побачити світ і познайомити його з Україною. Життя на валізах для них вже стало звичним, а в Україні власного будинку Ярина Квітка та Володимир Муляр поки не мають – бо не знайшли "свого" ідеального місця.

      Хто такі "Фолькнери"? Це український музичний гурт, відомий своєю мандрівницькою та етнографічною діяльністю. Заснований подружжям митців і мандрівників Володимиром Мулярем та Яриною Квіткою під час спільної велоподорожі до Абхазії 2009 року, де пара вперше публічно виступала на вулицях кількох міст. На початок 2010 року сформувався і музичний стиль гурту — мікс українського автентичного співу з фрі-фолковим аранжуванням із залученням елементів різноманітних напрямів світової народної та популярної музики, а також неординарних музичних інструментів: колісної ліри, африканського джембе тощо.

      Теги: Новини України Зроблено в Україні відпочинок Подорожі
      Джерело: 24 канал
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