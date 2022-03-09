Нардеп рассказал, что больница расположена недалеко от его дома – буквально 10 минут пешком. Недавно в больнице только завершили ремонт.
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Нардеп рассказал, что в больнице когда-то трудились его родственники.
Моя мама и бабушка когда-то работали там,
– отметил нардеп.
Сейчас на месте позорного преступления стражи порядка собирают доказательную базу для трибунала в Гааге. Число жертв и пострадавших в результате авиаудара устанавливается.
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