Нардеп розповів, що лікарня розсташована неподалік його будинку – буквально 10 хвилин пішки. Нещодавно в лікарні лиш завершили ремонт.
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Нардеп розповів, що у лікарні колись працювали його родичі.
Моя мама і бабуся колись працювали там,
– зазначив нардеп.
Зараз на місці ганебного злочину правоохоронці збирають доказову базу для трибуналу в Гаазі. Кількість жертв та постраждалих унаслідок авіаудару встановлюють.
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