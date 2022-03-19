Об этом на брифинге рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.

По его словам, пропагандисты распространяют комментарий некоего крымского политолога Батурина, который сказал, что "надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких военных баз России".

К теме Россия распространяет фейк, что Одесса поддерживает российских захватчиков

Лещенко сказал, что само по себе утверждение является абсурдом. Так как если говорить о нейтралитете, то его залогом является отсутствие военных баз.

Одно время Австрия стала нейтральной страной именно потому, что она хотела избавиться от советских военных баз, которые были на ее территории после Второй мировой войны,

– объяснил журналист.

То есть это утверждение противоречит самому себе.

Но российских государственных пропагандистов это не беспокоит. Главное для них – сеять ложь в мозгах своей аудитории,

– сказал Лещенко и призвал как украинцев, так и иностранных партнеров не верить российской пропаганде.

Брифинг Лещенко за 19 марта: смотрите видео