Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал. На этот раз оккупанты удачно используют устаревшие видеоматериалы, выдавая их за оперативные репортажи с места событий.

К теме Их подвела безграмотность: Лещенко о фейке о компьютере с "планами ударов"

Россиян убеждают, что одесситы поддерживают оккупантов

Интересно, что о фейках сообщают телезрители из России, которые говорят, что по пропагандистским каналам транслируют одесские акции протеста. Телевизионщики создают картинку, будто одесситы поддерживают российских захватчиков. Однако пропагандисты не учли, что старые видео легко отследить в сети.

Да, оказалось, что россияне показывают видеоряд за весну 2014 года, титруя это так, будто события происходят сейчас.

К сожалению, эта пропаганда влияет на российских зрителей. И очень хорошо, что она не влияет на украинцев,

– отметил Лещенко.

На самом же деле в Одессе невероятно боевой дух. Ранее об этом рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, отметив, что люди сплотились и готовы защищать свой город.

Смотрите – Брифинг Лещенко за 18 марта