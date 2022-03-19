Про це під час брифінгу розповів журналіст Сергій Лещенко, передає 24 канал.

За його словами, пропагандисти поширюють коментар якогось кримського політолога Батуріна, який сказав, що "найнадійнішою гарантією нейтралітету України стане наявність на її території кількох військових баз Росії".

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Лещенко сказав, що саме по собі твердження є абсурдом. Адже якщо говорити про нейтралітет, то його запорукою є саме відсутність військових баз.

У свій час Австрія стала нейтральною країною саме тому, що вона хотіла позбутись радянських військових баз, які були на її території після Другої світової війни,

– пояснив журналіст.

Тобто це твердження суперечить саме собі.

Але російських державних пропагандистів це не обходить. Головне для них – сіяти брехню у мізках своєї аудиторії,

– сказав Лещенко та закликав як українців, так й іноземних партнерів не вірити російській пропаганді.