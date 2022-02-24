Сообщение появилось в 6 утра на фейсбук-странице ведомства. Они открыто заявили, что Россия начала войну против Украины, а ударам подверглись мирные города.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий

Призываем нашего стратегического партнера Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это тяжелое время, говорится в заявлении.

Также привели слова Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы: "Путин начал тотальную войну против Украины. Бомбят мирные украинские города. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и побеждать. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать сейчас".

Добавим, что Украина ввела военное положение по всей территории страны из-за циничного нападения России в ночь с 23 на 24 февраля.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!