Допис з'явився о 6 ранку на фейсбук-сторінці відомства. Вони відкрито заявили, що Росія почала війну проти Україн, а ударам піддалися мирні міста.
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Закликаємо нашого стратегічного партнера Туреччину та дружній турецький народ підтримати нас у цей важкий час, – йдеться у заяві.
Також навели слова Міністра закордонних справ Дмитра Кулеба: "Путін розпочав тотальну війну проти України. Бомблять мирні українські міста. Це агресивна війна. Україна захищатиметься і перемагатиме. Світ може і має зупинити Путіна. Настав час діяти зараз".
Додамо, що Україна ввела воєнний стан по всій території країни через цинічний напад Росії у ніч з 23 на 24 лютого.