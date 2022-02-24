Допис з'явився о 6 ранку на фейсбук-сторінці відомства. Вони відкрито заявили, що Росія почала війну проти Україн, а ударам піддалися мирні міста.

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Закликаємо нашого стратегічного партнера Туреччину та дружній турецький народ підтримати нас у цей важкий час, – йдеться у заяві.

Також навели слова Міністра закордонних справ Дмитра Кулеба: "Путін розпочав тотальну війну проти України. Бомблять мирні українські міста. Це агресивна війна. Україна захищатиметься і перемагатиме. Світ може і має зупинити Путіна. Настав час діяти зараз".

Додамо, що Україна ввела воєнний стан по всій території країни через цинічний напад Росії у ніч з 23 на 24 лютого.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!